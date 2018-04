Herlings wint eerste manche in Portugal

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft bij de Grote Prijs van Portugal de eerste manche in de MXGP op zijn naam geschreven. De 23-jarige Brabander, leider in de stand om het WK, reed de hele race over het zandcircuit van Agueda aan kop. Herlings had een dag eerder de kwalificatierace gewonnen en mocht daardoor het beste plekje achter de starthekken uitzoeken.

De Brabander, drievoudig wereldkampioen in de MX2, reed zonder fouten naar de winst. Regerend wereldkampioen Antonio Cairoli, de voornaamste concurrent van Herlings, moest zich naar voren werken. De Italiaan wist de Sloveen Tim Gajser in de laatste ronde nog te passeren en eindigde daardoor als tweede. Glenn Coldenhoff kwam als zevende over de streep. Later op zondag volgt de tweede manche.

Herlings won al drie van de vier grands prix dit seizoen. Alleen in Valencia moest hij Cairoli voor zich dulden.