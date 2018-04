Johnson verdedigt titel in Houston

Titelverdediger Steve Johnson staat opnieuw in de finale van het Amerikaanse tenniskampioenschap op gravel in Houston. De nummer 51 van de wereld bereikte de eindstrijd na een gevecht over drie sets tegen landgenoot Taylor Fritz, dat hij won met 7-5, 6-7 (4) en 6-2.

Johnson staat in de finale tegenover eveneens een landgenoot. Tennys Sandgren, in januari nog verrassend kwartfinalist in de Australian Open, versloeg in de andere halve finale de Kroatische veteraan Ivo Karlovic in twee sets: 7-6 (2) 7-6 (4). Sandgren, 56e op de wereldranglijst, speelt zijn eerste finale van een ATP-toernooi.

De 39-jarige Karlovic kon in Houston de oudste finalist van een ATP-toernooi worden sinds Ken Rosewall in 1977. De Australiër won destijds op 43-jarige leeftijd het toernooi in Hongkong. De Kroaat, berucht om zijn harde service, boog twee keer voor Sandgren in de tiebreak.