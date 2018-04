‘Klein rennertje’ Riesebeek laat zich zien

Zo’n 15 kilometer na de start in Maastricht bevond Oscar Riesebeek zich in een kopgroep in de Amstel Gold Race. Zoals het hoort voor een renner van Team Roompot-Nederlandse Loterij. ,,Er moet iemand van ons bijzitten. Waar het je brengt is altijd gissen. Het heeft hem ver gebracht”, concludeerde ploegleider Michael Boogerd, oud-winnaar ook van de Limburgse klassieker.

Riesebeek was nog niet bij de teambus gearriveerd. Hij moest een trofee die hoort bij de strijdlustigste renner ophalen. ,,En hij wordt eerste Nederlander. Dit is mooi voor nu, voor de ploeg en hemzelf. Maar ook voor zijn ontwikkeling.” De 25-jarige renner uit Tiel had zelfs Boogerd versteld doen staan met een aanval op de Bemelerberg, iets meer dan 7 kilometer voor de finish.

Riesebeek, 21e in de einduitslag, had een simpele verklaring voor zijn poging: ,,Ik denk: ze reageren allemaal op Sagan, een klein rennertje laten ze misschien rijden.”

Boogerd begreep het wel: ,,Stel dat ze twijfelen, zal hij gedacht hebben. Maar het kostte hem misschien ook een top 10-notering.”

Riesebeek wilde met zijn aanval, uit een groep van acht, vooral voorkomen dat een achteropkomende groep bij zou komen. ,,Ik viel ook aan met het idee dat als ze voorbij zouden komen, ik misschien nog zou kunnen aanhaken. Ik was verder heel realistisch. Ik reed daar tussen de wereldtop. En ik had ook niet zo veel meer over.”

Twee weken geleden reed hij nog voorop in de Volta Limburg Classic, waar hij een bocht miste, tegen een hek aanreed en met een salto in een weiland belandde. ,,De schade viel mee, je moet ook gewoon de knop weer omzetten. De afgelopen week voelde ik me al goed. Het is gewoon mooi om zo hoog te eindigen in een WorldTour-koers.”