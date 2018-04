Kromowidjojo en Puts de beste op 50 vrij

Ranomi Kromowidjojo en Jesse Puts hebben bij de Swim Cup in Eindhoven de 50 meter vrije slag gewonnen. Kromowidjojo, de nummer twee van de laatste WK op dit sprintnummer, tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion aan na 24,25 seconden. De 27-jarige Groningse bleef Tamara van Vliet (24,88) en Kim Busch (24,93) ruim voor. De drie zwemsters bleven allemaal onder de limiet voor de EK in Glasgow.

Puts, de wereldkampioen kortebaan op de 50 vrij, zette met 21,85 een nieuw record bij de Swim Cup neer. De 23-jarige Utrechter mag ook naar de Europese kampioenschappen in de Schotse stad.

Op de 100 vlinder ging de zege in 52,01 naar Joeri Verlinden. Mathys Goosen tikte als tweede aan in 52,38 en voldeed zo ook aan de limiet. Ties Elzerman won de 50 school in 27,30, Arno Kamminga moest genoegen nemen met de vierde plaats (27,81). Kamminga zegevierde eerder op de 100 en 200 school. Op dat laatste nummer scherpte hij in Eindhoven opnieuw zijn Nederlands record aan (2.08,70).