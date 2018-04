Ricciardo: ik win nooit een saaie race

De Australiër Daniel Ricciardo reed op magistrale wijze naar de zege in de Grote Prijs van China. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull startte van plek zes, maar reed in het tweede deel van de race via feilloze inhaalacties naar de overwinning op het circuit van Shanghai. ,,Ik schijn nooit een saaie race te winnen”, jubelde Ricciardo op het podium, waar hij gewoontegetrouw de champagne dronk uit zijn raceschoen. Hij vierde zijn zesde GP-zege.

,,Soms moet je niet afwachten, maar toeslaan als het kan. Het was even hectisch bij die pitstop, waar Max en ik direct na elkaar van banden wisselen. Maar het ging goed en we wisten dat we vanaf dat moment sneller waren dan de rest. Ik pakte elke kans die ik kreeg om in te halen”, aldus Ricciardo, die bekende dat hij blij was dat hij vanaf plek zes mocht vertrekken.

In de derde vrije training op zaterdag was zijn Red Bull namelijk stil komen te staan met een kapotte turbo. ,,Op dat moment vreesde ik dat ik de race achteraan zou moeten beginnen. Ik moet de monteurs van het team enorm bedanken, want ze hebben zich uit de naad gewerkt om het probleem tijdig te verhelpen, zodat ik de kwalificatie kon rijden.”