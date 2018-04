Sterk veld in Gold Race met gewijzigde finale

Met opnieuw een iets gewijzigde finale hoopt koersdirecteur Leo van Vliet dat aanvallers kansen krijgen in de Amstel Gold Race. Tot twee jaar geleden, met de finish eerst op en later iets voorbij de Cauberg, lag de koers door het Limburgse heuvelland te vaak op slot. Vorig jaar ontbrak de beroemde ‘berg’ voor het eerst in de laatste lus.

Van Vliet tovert het peloton nu in de slotfase na de beklimming van de Geulhemmerberg enkele smallere weggetjes voor richting Bemelerberg. ,,We hopen dat het moeilijker wordt de koers te controleren”, zei Van Vliet eerder al. Hij mag trots zijn op het deelnemersveld met een aantal grote namen (Sagan, Terpstra en Van Avermaet) uit de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en de instroming van de specialisten voor de heuvelklassiekers, onder wie Alejandro Valverde en Julian Alaphilippe. En er is natuurlijk de Belgische alleskunner Philippe Gilbert, die de koers uit de WorldTour vorig jaar voor de vierde keer won.

Voordat de mannen rond 17.00 finishen, valt eerst de beslissing bij de vrouwen. Vorig jaar won Anna van der Breggen de eerste vrouweneditie van de Gold Race in jaren.