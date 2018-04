Sterke zege Sixers op Heat in play-offs

De basketballers van Philadelphia 76ers zijn de play-offs van de NBA voortvarend begonnen. De ploeg rolde Miami Heat op in hun eerste confrontatie in de eerste ronde: 130-103. JJ Redick was topschutter met 28 punten, Marco Belinelli voegde 25 punten toe aan de productie van de Sixers. Ben Simmons maakte bijna een triple double: 17 punten, 14 assists en 9 rebounds.

Toronto Raptors won de eerste van de best-of-seven tegen Washington Wizards met 114-106. Serge Ibaka was goed voor 23 punten voor de Canadese ploeg. New Orleans Pelicans opende met een nipte overwinning op Portland Trail Blazers: 97-95. Anthony Davis was de uitblinker bij de Pelicans met 35 punten en 14 rebounds.