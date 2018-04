Tennisster Mertens pakt titel in Lugano

De Belgische tennisster Elise Mertens heeft haar tweede WTA-titel van dit jaar gepakt. De nummer twintig van de wereld schreef het graveltoernooi van Lugano op haar naam, door Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland in de finale te verslaan: 7-5 6-2. Mertens was eerder dit jaar al de beste in Hobart, waar ze vorig seizoen ook de titel had gepakt.

Het toernooi in Zwitserland werd geplaagd door regen. Het leidde tot veel oponthoud in het schema en sommige partijen moesten zelfs binnen gespeeld worden. Mertens kwam zaterdag liefst drie keer in actie: in de kwartfinale en halve finale van het enkelspel en in het dubbel speelde ze de halve finale. De Belgische won al die partijen en kan daarom zondag twee titels pakken op het gravel van Lugano. Met haar landgenote Kirsten Flipkens speelt Mertens later op de dag de dubbelfinale tegen Sabalenka en Vera Lapko, ook uit Wit-Rusland.