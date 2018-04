Valgren de slimste in Gold Race

Michael Valgren had een jaar nodig om zich thuis te voelen bij Astana. De Deen, 26 jaar inmiddels, begon zijn tweede seizoen bij de Kazachse equipe met winst in de Omloop Het Nieuwsblad. Op vergelijkbare wijze pakte Valgren ook uit in de Amstel Gold Race. Na zijn tweede plaats twee jaar geleden won hij nu de Limburgse klassieker.

Valgren was opnieuw een selecte groep favorieten, onder wie Peter Sagan en Alejandro Valverde, te slim af. ,,Het ging eigenlijk net zoals in de Omloop. Op deze manier winnen is nu een beetje mijn ‘ding’. Maar ik moet echt Jakob Fuglsang en de ploeg erbij betrekken. Ze hebben me geweldig geholpen”, vertelde de winnaar, die nu zes zeges op zijn naam heeft staan.

Hij had lang gewacht. ,,Voor de Bemelerberg had het geen zin, omdat je dan een lang stuk met tegenwind zou krijgen.” Bij zijn eerste poging werd hij nog gecounterd door de Belg Tim Wellens. Maar vervolgens was Valgren weg met alleen nog de Tsjech Roman Kreuziger in zijn spoor. ,,Die kon ik hebben in de sprint.”

Valgren beschouwt zich niet als een gevestigde renner. ,,Ik heb nog een lange weg te gaan”, meent de Deen, die eerder bij de ploeg van Bjarne Riis reed. ,,Maar als ik een of twee koersen per jaar win, is het goed. Ik kan hier mijn gang gaan, maar in grote rondes moet ik gewoon werken voor de ploeg.”

Hij belandde vorig jaar bij Astana en moest wennen. ,,Je komt in een nieuw team, met ander materiaal, andere ploeggenoten. Het kost gewoon even tijd om je draai te vinden.” Dit jaar voelde hij meer vertrouwen. ,,Dat scheelt een hoop. Ik heb ook een goede winter gehad en ik had bij de verkenning van het parcours al gezien dat de wijzigingen in mijn voordeel waren.”

De weggetjes in volle finale waren wat smaller. ,,Het was zeker een voordeel voor aanvallers zoals ik. Je bent sneller uit het zicht van de groep. Ik dacht donderdag al dat dat wel eens een finale met veel aanvallers zou kunnen opleveren. Dat bleek. Het is een goede wijziging, zeker ook voor de toeschouwers.”