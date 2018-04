Valgren wint Amstel Gold Race

De Deen Michael Valgren heeft de 53e editie van de Amstel Gold Race gewonnen. De renner van Astana won in Vilt de sprint, voor de Tsjech Roman Kreuziger en de Italiaan Enrico Gasparotto. Zij waren kort voor de finish weggereden uit een kopgroep van acht renners die in de slotfase was ontstaan.

De Nederlander Oscar Riesebeek was vanaf het begin van de dag met een aantal renners in de aanval. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij hield het tussen de toppers die de groep inmiddels hadden achterhaald tot de Bemelerberg vol in de kop van de wedstrijd.

Valgren (26) was twee jaar geleden al tweede, toen achter Gasparotto.

Riesebeek en Bram Tankink, bezig aan zijn laatste Gold Race, reden vanaf kilometer 15 voorop en kregen een maximale voorsprong van 16 minuten. Maar op weg naar de Kruisberg, vooraf gezien als een cruciaal moment in de wedstrijd, was de marge van het achttal inmiddels teruggelopen naar zo’n 2 minuten. Kreuziger opende op de Eyserbosweg de aanval, gevolgd door de Spanjaard Jon Izagirre. De groep werd kleiner en kleiner, maar niemand raakte weg. Van de Nederlanders, naast Tankink en Riesebeek, bleven alleen nog Robert Gesink en Bauke Mollema voorin over.

Bij de laatste doorkomst op de Cauberg was het vrijwel gebeurd voor de koplopers. Een tempoversnelling van de Deen Jakob Fuglsang kostte Gesink en Mollema een plaats in de groep favorieten. Alejandro Valverde leidde de beslissing in op de Geulhemmerberg. De Spanjaard zag onder anderen Kreuziger, de Belg Tim Wellens en wereldkampioen Peter Sagan volgen.

Valgren, ploeggenoot van Fuglsang, koos het juiste moment voor zijn aanval. Hij kreeg Kreuziger mee. Gasparotto probeerde aan te klampen, maar hij kwam net te laat om in de sprint mee te doen voor de winst.