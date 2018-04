Van der Mark weer vijfde in Aragón

Wegracer Michael van der Mark is in de tweede race van het WK Superbike in het Spaanse Aragón op de vijfde plaats geëindigd. Die klassering behaalde de Rotterdammer ook zaterdag in de eerste race.

Van der Mark startte de tweede race vanaf de eerste rij en reed de eerste ronde aan de leiding op zijn Yamaha maar hij kon die mooie positie niet vasthouden. Hij viel terug naar de vierde plaats en moest die in de slotfase nog afstaan aan zijn Britse teamgenoot Alex Lowes. Diens landgenoot Chaz Davies (Ducati) won de race, voor een andere Brit, Jonathan Rea (Kawasaki).

In de tussenstand handhaafde Van der Mark zijn zesde positie. Drievoudig kampioen Rea leidt.