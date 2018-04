Verstappen maakt meteen excuses aan Vettel

Max Verstappen is na de Grote Prijs van China meteen naar Sebastian Vettel gestapt om zijn excuses te maken voor de touché tussen beide coureurs tijdens de race. De Limburger wilde in zijn Red Bull binnendoor gaan bij de Duitser van Ferrari om de derde plaats terug te pakken, maar hij remde te laat en reed tegen Vettel aan. De bolides spinden. ,,Ik had geluk dat ik niet uitviel en de race nog kon vervolgen”, zei Vettel na de race tegen Ziggo Sport.

,,Hij is naar me toe gekomen om sorry te zeggen. Het was overduidelijk zijn fout. Hij remde te laat en ik snapte niet veel van zijn actie. Er waren nog vijftien ronden te gaan, hij was sneller, dus ik verwachtte hem al en zou hem vermoedelijk geen strobreed in de weg hebben gelegd”, vertelde de viervoudig wereldkampioen, die ondanks zijn achtste plaats de leiding in het kampioenschap van de Formule 1 behield. ,,Max heeft zelf een podiumplek weggegooid, dat heb ik hem gezegd.”