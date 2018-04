Verstappen: race zelf verprutst

Max Verstappen wond er kort na de incidentvolle Grote Prijs van China in de Formule 1 geen doekjes om. ,,Ik heb deze race zelf verprutst”, zei de Limburger van Red Bull. Hij gaf een zekere podiumplek weg door twee mislukte inhaalacties, die hem beide keren terug naar achteren wierpen. Een tijdstraf van tien seconden viel hem ten deel doordat hij Sebastian Vettel aanreed.

,,Dit had beter gekund, maar ik kan het niet meer veranderen. Ik wilde te snel naar voren”, luidde zijn commentaar bij Ziggo Sport. ,,Het loopt op dit moment niet soepel en het is aan mij om dit de volgende races om te draaien.”

Verstappen lag lange tijd op de derde plek, maar koos bij een onverwachte neutrale fase – veroorzaakt door een crash van de beide Toro Rosso’s – voor een extra pitstop. Vanaf de vierde plaats had hij op vers rubber meer snelheid dan de coureurs voor hem en kon hij de aanval openen op de koppositie. Maar zowel de inhaalactie bij Lewis Hamilton als Vettel mislukte. Hij reed als vierde over de meet en werd door de tijdstraf van tien seconden als vijfde geklasseerd.

,,Bij Hamilton ging ik ging buitenom, maar daar lagen net wat te veel rubberkorrels, waardoor ik controle over de auto kwijtraakte. Dat was jammer, maar toen lag eigenlijk nog alles open. Vervolgens zag ik dat Vettel het moeilijk had op zijn banden. Ik probeerde laat de bocht in te remmen. Daarbij blokkeerde ik mijn achterbanden een beetje en raakte ik hem. Dat is natuurlijk mijn fout. Het is niet wat je wil, maar helaas gebeurde het.”

De vraag of hij niet te ongeduldig was geweest in zijn drang naar voren op te rukken, ontweek Verstappen niet. ,,Achteraf is het altijd heel makkelijk om dat te zeggen, maar in deze situatie had ik beter wel kunnen wachten. Ik kan het nu echter niet meer veranderen.”