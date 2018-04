Verstappen vijfde na tumultueuze race in China

Max Verstappen is in de Grote Prijs van China na een race vol tumult op de vijfde plaats geëindigd. De Nederlander gaf een zekere podiumplaats weg door twee mislukte inhaalacties, waarbij een touché met Sebastian Vettel van Ferrari hem tien seconden straftijd opleverde. De Limburger reed weliswaar als vierde over de finish, maar werd als vijfde geklasseerd.

Daniel Ricciardo, de Australische teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, won de race op het circuit van Shanghai. Hij was vertrokken vanaf de zesde startpositie. De Fin Valtteri Bottas stuurde zijn Mercedes naar de tweede plaats, diens landgenoot Kimi Räikkönen eindigde in zijn Ferrari als derde. Sebastian Vettel van Ferrari, de leider in het kampioenschap van de Formule 1, werd achtste.

De wedstrijd ontbrandde na ruim dertig van de 56 af te leggen rondes na een crash van de twee Toro Rosso’s. In de neutrale fase die volgde, doken Verstappen en Ricciardo de pitstraat in voor een bandenwissel. Het bleek een meesterzet, want de Red Bulls waren op het verse rubber veel sneller dan de Ferrari’s en de Mercedessen. Het leidde tot een enerverend gevecht om de winst en de overige podiumplaatsen.

Daarbij ging Verstappen twee keer in de fout. Eerst mislukte een aanval op de derde plaats van Lewis Hamilton. De Limburger slaagde er niet in Hamilton te passeren en moest zelfs even buiten de baan wijken om een crash te voorkomen met de Britse wereldkampioen. Even later wilde hij binnendoor bij Vettel voor plek drie, maar was er niet genoeg ruimte. Beide bolides raakten elkaar en maakten een spin. Verstappen viel door die actie weer terug naar achteren en kreeg bovendien een tijdstraf.

Ricciardo daarentegen maakte geen fout. Hij ging feilloos voorbij iedereen en toen hij Bottas afloste als koploper, reed de Australiër onbedreigd naar de zesde GP-zege in zijn carrière.