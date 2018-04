Vettel favoriet, Verstappen hoopt op podium

Sebastian Vettel begint zondag om 08.10 uur Nederlands tijd als favoriet aan de Grote Prijs van China. De Duitser zette in zijn Ferrari op het circuit van Shanghai de beste tijd neer in deel 3 van de kwalificatie. Alleen zijn Finse ploeggenoot Kimi Räikkönen kon dicht bij hem in de buurt blijven. Het verschil tussen de twee coureurs bedroeg 0,087 seconde.

Vettel, die de eerste twee GP-races won, pakte zijn 52e pole uit zijn loopbaan en de eerste voor Ferrari in China in veertien jaar. Titelhouder Lewis Hamilton reed achter zijn Finse ploeggenoot Valtteri Bottas namens Mercedes de vierde tijd. De Brit was in zijn snelste rondje liefst 0,58 langzamer dan Vettel. ,,We zijn hier sneller dan vorige week in Bahrein, maar Ferrari blijft weer voorop rijden. Ik verwacht dat ze dat zondag opnieuw zullen doen”, blikte Hamilton weinig hoopvol uit.

Max Verstappen, die vanaf de vijfde startplek vertrekt en hoopt op zijn eerste podiumplek dit seizoen, liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,De Ferrari’s gaan hier enorm hard op het rechte stuk”, verzuchtte hij.