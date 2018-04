Bilbao wint eerste etappe in Italië

De Spaanse wielrenner Pello Bilbao heeft in Italië de eerste etappe in de Ronde van de Alpen op zijn naam geschreven. De 28-jarige coureur van Astana ging in de openingsrit over 134 kilometer tussen Arco en Folgaria in de aanval tijdens de afdaling van de laatste berg en kwam alleen aan bij de meet, met dank ook aan het verdedigende werk van zijn ploegmakkers.

Zijn team- en landgenoot Luis Leon Sanchez kwam 6 seconden later als tweede binnen, gevolgd door de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa. Bilbao is uiteraard ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De Brit Chris Froome eindigde op de vijfde plek, op 10 seconden van de winnaar. De Italiaan Fabio Aru kwam met een achterstand van 14 seconden op Bilbao als tiende binnen. Beide kopmannen gebruiken de vijfdaagse etappekoers als voorbereiding op de Ronde van Italië, die op 4 mei in Israël begint.