Britse tennisser Evans terug na cokegebruik

Dan Evans keert later deze maand terug op de tennisbaan. De 27-jarige Engelsman doet mee aan het challengertoernooi in Glasgow. Evans werd een klein jaar geleden geschorst nadat hij bij een dopingtest bij het tennistoernooi van Barcelona positief had getest op cocaïne.

,,Ik wil iedereen bedanken die me in deze moeilijke periode is blijven steunen”, aldus Evans, die ooit 41e op de wereldranglijst stond. ,,Ik heb de voorbije periode veel geleerd. Ik hoop terug te komen op mijn oude niveau, al kan dat wel een tijdje duren.”