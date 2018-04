Duitse trainster voor hockeysters Oranje-Rood

De hockeysters van Oranje-Rood hebben de komende jaren een Duitse trainster. Toon Siepman maakt na dit seizoen plaats voor Tina Bachmann. De 39-jarige Bachmann, die zelf in 2004 olympisch goud veroverde met Duitsland door Oranje in de finale te verslaan, ondertekende een contract voor drie jaar in Eindhoven.

Bachmann speelde zelf ook voor de Brabantse club die toen nog Oranje-Zwart heette. Daarvoor hockeyde ze voor Laren. Als trainer had Bachmann de mannen van de Duitse club HTC Uhlenhorst onder haar hoede. In 2016 keerde ze terug in de Nederlandse competitie, als coach van de vrouwen van SCHC.

Siepman doet na dit seizoen een stapje terug bij Oranje-Rood. Hij blijft als assistent van Bachmann wel onderdeel van de technische staf.