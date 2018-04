Harden redt Rockets, valse start Cavaliers

Houston Rockets heeft de eerste wedstrijd in de play-offs gewonnen, maar dat kostte de beste ploeg uit het reguliere NBA-seizoen wel grote moeite. De Rockets keken in het openingsduel met Minnesota Timberwolves zelfs even tegen een achterstand aan in het laatste kwart. De basketballers uit Houston pakten echter toch de winst, met dank aan de excellerende James Harden.

De ster van de Rockets schoot liefst 44 punten bij elkaar. De Rockets zijn op jacht naar hun derde titel in de belangrijkste basketbalcompetitie ter wereld. In 1994 en 1995 waren ze de beste ploeg met Hakeem Olajuwon als uitblinker. Het tweede duel met de Timberwolves in de best-of-sevenserie is woensdag, opnieuw in Houston.

Cleveland Cavaliers liet zich voor eigen publiek verrassen door Indiana Pacers: 80-98. LeBron James kwam weliswaar tot een triple-double (24 punten, 10 rebounds, 12 assists), maar hij kon niet voorkomen dat de NBA-finalist van de afgelopen drie seizoenen voor het eerst in jaren een wedstrijd in de eerste ronde verloor. Victor Oladipo blonk uit bij de Pacers met 32 punten.