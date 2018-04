In elkaar gezakte marathonloper uit ziekenhuis

De Schotse atleet Callum Hawkins heeft het ziekenhuis van de Australische stad Gold Coast verlaten. Hawkins was zondag in elkaar gezakt tijdens de marathon van de Commonwealth Games. De 25-jarige Schot lag na 40 kilometer lopen met twee minuten voorsprong aan de leiding toen hij werd bevangen door de hitte.

Hawkins begon te zwalken en zakte ineen tegen de vangrail langs de weg. Overeind komen lukte niet meer. Het duurde vrij lang voordat er hulp kwam en dat leidde tot ontzette reacties. BBC-commentator Steve Cram uitte op de tv zijn grote ongenoegen. ,,Waar in godsnaam blijft de hulp? Zijn hoofd raakte ook nog eens de vangrail. Dit zijn vreselijke beelden en is er niemand in de buurt. Dit is schandalig.”

De Schot werd uiteindelijk per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij de nacht doorbracht. Hawkins mocht maandag met zijn teamgenoten terugvliegen naar Groot-Brittanniƫ.