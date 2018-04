Luiten hoopt op rentree in Marokko

Golfer Joost Luiten hoopt deze week zijn rentree te maken in Marokko, op het toernooi uit de Europese Tour om de Trophee Hassan II. De 32-jarige Rotterdammer heeft een paar weken niet kunnen spelen vanwege een polsblessure. Hij vloog maandag naar Rabat en besluit daar in de loop van de week of hij meedoet.

,,Ik heb de afgelopen dagen goed kunnen trainen, maar mijn pols is nog wel stijf”, zei Luiten tegen golf.nl. ,,Ik ga de pols testen en hoop donderdag te kunnen afslaan.”

Luiten won in februari het Oman Open, zijn zesde toernooiwinst op de Europese Tour. In de weken daarna begon zijn linkerpols op te spelen, een gevolg van overbelasting. Een sportarts adviseerde Luiten rust te nemen. Hij moest zich daarom afmelden voor het WK matchplay. De golfer wilde in eerste instantie zijn rentree maken op het Spaanse Open, maar dat toernooi kwam te vroeg.