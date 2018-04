Caldas haalt Hertzberger terug bij Oranje

Hockeyer Jeroen Hertzberger keert na anderhalf jaar terug in de selectie van de Nederlandse hockeyers. Bondscoach Max Caldas heeft de 196-voudig international (89 doelpunten) bij de groep gehaald die zich gaat voorbereiden op de Champions Trophy van komende zomer in Breda.

De 32-jarige Hertzberger kreeg in november 2016 van Caldas te horen dat er voor hem geen plaats meer was bij Oranje. De Rotterdammer heeft zich volgens de bondscoach sindsdien echter voldoende bewezen in de hoofdklasse om een nieuwe kans te krijgen.

,,Toen Max me uitnodigde voor een gesprek, wist ik dat de kans bestond dat hij me zou vragen aan te sluiten”, zei Hertzberger. ,,Diep van binnen ben ik daar altijd op blijven hopen. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar heel hard geknokt om te laten zien dat ik erbij hoor. Het is mooi dat dat gelukt is en ik weer met Oranje mee kan trainen.”