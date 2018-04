Didi Gregorius weer belangrijk voor Yankees

De Nederlandse honkbalinternational Didi Gregorius heeft opnieuw zijn waarde bewezen voor de New York Yankees. Niet voor het eerst dit seizoen sloeg hij twee ballen over de hekken voor een homerun.

Ook sloeg hij drie punten binnen met in totaal drie honkslagen. New York won de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Miami Marlins eenvoudig met 12-1.

De ploegen die spelen in het Noordoosten van de Verenigde Staten worden geplaagd door het slechte weer. Afgelopen weekeinde gingen twee wedstrijden van de Yankees in Detroit niet door. Boston Red Sox, de ploeg van de geblesseerde Xander Bogaerts, hoefde vanwege de barre omstandigheden maandagavond niet in actie te komen.

Ook in Chicago en het Canadese Toronto werden maandag wedstrijden afgelast vanwege winterse omstandigheden. In totaal werden dit weekend twaalf wedstrijden afgelast.