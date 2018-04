Eerste zege voor Goffin na oogblessure

De Belgische tennisser David Goffin heeft bij het graveltoernooi in Monte Carlo zijn eerste overwinning geboekt sinds de oogblessure die hij in februari opliep. Na een bye in de eerste ronde, won hij in de tweede schifting met 7-6 (4) 7-5 van de Griekse qualifier Stefanos Tsitsipas.

Goffin kreeg in februari in de halve finales van het ABN Amro toernooi in Rotterdam een bal op zijn oog in zijn partij tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. De kleine spiertjes achter het oog werden geraakt door de bal. Hij heeft nu een lens in zijn oog die het verlies dat hij heeft geleden moet camoufleren.

In Miami kwam hij in maart al een actie, maar verloor toen kansloos. Hij bleef toen weer een maand aan de kant. In Monte Carlo doet hij een nieuwe poging, die met een overwinning begon.