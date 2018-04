Kickbokser Verhoeven in juni tegen Kroaat

Kickbokser Rico Verhoeven gaat weer de ring in. De 29-jarige Brabander neemt het op zaterdag 2 juni in de Engelse stad Birmingham op tegen de Kroaat Mladen Brestovac. Voor Verhoeven zal die partij dienen als voorbereiding op het weerzien met Badr Hari. De wereldkampioen wil in september op Nederlandse bodem weer vechten tegen de 33-jarige ‘bad boy’ uit Amsterdam.

Verhoeven verdedigde in december met succes zijn wereldtitel bij de zwaargewichten van promotor Glory. In het uitverkochte Rotterdamse sportpaleis Ahoy versloeg hij toen zijn Belgisch-Marokkaanse uitdager Jamal Ben Saddik.

De Brabander nam het in 2016 ook al eens op tegen de 34-jarige Brestovac, bijgenaamd ‘The Scorpion Sting’. De jury wees Verhoeven toen unaniem aan als winnaar van het gevecht. De ‘King of Kickboxing’ is al vijftien partijen op rij ongeslagen bij Glory. Verhoeven won in december 2016 het prestigegevecht tegen Hari.