Martina weer naar Hengelo voor FBK Games

Atleet Churandy Martina komt op 3 juni weer naar Hengelo voor de FBK Games. De 33-jarige sprinter doet op het atletiekevenement in het Fanny Blankers Koen-stadion mee aan de 200 meter. Martina is met 19,81 seconden de houder van het Nederlands record op dit nummer.

,,Ik kan me eigenlijk geen FBK Games zonder Churandy voorstellen”, zei toernooidirecteur Hans Kloosterman. Martina komt al voor de elfde keer naar Hengelo. De geboren Antilliaan liep daar in 2009 als eerste atleet ooit op Nederlandse bodem onder de 10 seconden op de 100 meter.

Martina voldeed vorige week in Florida op de 200 meter aan de limiet voor de EK in Berlijn. Hij wil in de Duitse hoofdstad ook zijn titel op de 100 meter verdedigen en met de estafetteploeg vlammen op de 4×100 meter.

In navolging van Dafne Schippers heeft nu ook Martina zijn deelname bevestigd aan de FBK Games. ,,Het is altijd mooi om voor mijn eigen publiek te mogen lopen”, zegt de sprinter. ,,Ik ben blij dat ik wederom op de FBK Games mag starten. Ik ga mijn best doen en hoop dat iedereen naar het stadion komt om te komen kijken.”