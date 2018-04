Pedrosa wil in actie komen in Austin

Dani Pedrosa wil komend weekend bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten toch alweer in actie komen in de MotoGP. De 32-jarige Spaanse motorcoureur onderging vorige week een operatie aan zijn pols nadat hij viel in de GP van Argentinië.

Hij zegt zich nu weer goed te voelen. ,,Sinds de operatie gaat het iedere dag een beetje beter. Ik doe oefeningen om weer mobiel te worden en de ontsteking te verminderen. Beetje bij beetje krijg ik mijn spierkracht terug”, aldus de Spanjaard.

Pedrosa beseft zich dat het lastig wordt. ,,We gaan naar een moeilijk circuit. Ik weet pas echt waar ik sta, als ik weer op mijn motor zit. Maar het is voor mij de moeite te waard om naar Amerika te reizen en het te proberen.”