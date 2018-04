Ricciardo wil meer van Red Bull

Zijn zege bij de Grote Prijs van China geeft voor Daniel Ricciardo nog geen garantie dat hij zijn contract bij Red Bull zal verlengen. De verbintenis van de Australische teamgenoot van Max Verstappen loopt na dit seizoen af.

,,Ik wil in de beste auto rijden. Ik denk dat ik dit weekend heb bewezen dat ik het in mij heb om te winnen”, zei de 28-jarige Ricciardo tegen het Australische Channel 10. ,,Ik laat zien dat ik kan omgaan met de druk en alle andere zaken die bij de Formule 1 komen kijken. Als we met Red Bull nog wat meer zeges kunnen pakken, dan ziet het er erg aantrekkelijk uit voor mij. Maar als dat niet het geval is, denk ik dat er andere opties zullen zijn. Deze overwinning helpt, maar als we nu in alle andere races zesde eindigen, dan zal dat de zaak veranderen.”

Ricciardo kende voor zijn triomf in China een moeilijke start van het seizoen. ,,We zullen ook wat meer moeten laten zien, voordat we kunnen zeggen dat Red Bull een auto heeft om mee te kunnen strijden om het kampioenschap.”