Van Winden mist Giro na val

Dennis van Winden zal niet meedoen aan de Ronde van Italië. De Nederlandse wielrenner behoorde tot de voorselectie van de ploeg Israel Cycling Academy, die met een wildcard aan de Giro mag deelnemen. Wielersite cyclingnews meldt dat Van Winden nog te veel last ondervindt aan de gevolgen van een val, vorige week in de Brabantse Pijl.

De Israelische ploeg, uitgenodigd nu de Giro van start gaat in Jeruzalem, heeft inmiddels vier namen gemeld van renners die zeker starten: de Canadees Guillaume Boivin, de Belg Ben Hermans, de Let Krists Neilands en de Spanjaard Rubén Plaza.

,,Het is een moeilijke periode voor mij omdat ik wedstrijden ga missen waarvoor ik heel hard heb gewerkt”, zegt Van Winden. ,,Ik neem nu even rust en ga dan op hoogte trainen, zodat ik een goede rentree in het peloton kan maken.”