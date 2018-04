Zeker 25 zwemmers naar EK in Glasgow

De Nederlandse zwemploeg bij de EK in Glasgow bestaat uit zeker 25 deelnemers. De omvangrijke formatie van hoofdcoach Marcel Wouda wordt aangevoerd door Ranomi Kromowidjojo, die individueel in actie komt op de 50 en 100 meter vrije slag en de 50 vlinder. De ploeg van dertien zwemmers en twaalf zwemsters kan de komende maanden nog uitgebreid worden.

Tijdens de Swim Cups in Den Haag en Eindhoven regende het limieten en records. Arno Kamminga diende zich aan als medaillekandidaat op de schoolslag. Hij zwemt in Glasgow de 50, 100 en 200 school. Kira Toussaint dook als eerste Nederlandse zwemster onder de grens van 1 minuut op de 100 rug. Na haar 59,94 in Den Haag ging Toussaint afgelopen weekeinde in Eindhoven nóg sneller (59,88).

Femke Heemskerk doet in Glasgow mee aan de 100 en 200 vrij. De EK zijn van 3 tot en met 12 augustus.