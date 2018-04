Alaphilippe klopt Valverde in Waalse Pijl

De Fransman Julian Alaphilippe heeft de Waalse Pijl gewonnen. De 25-jarige renner van Quick-Step was na 198 kilometer de snelste op de Muur van Hoei.

De afgelopen vier edities werden gewonnen door de Spanjaard Alejandro Valverde. Die moest ditmaal genoegen nemen met de tweede plaats. De laatste winnaar die niet van Spaanse komaf is, was de Belg Philippe Gilbert in 2011.

Het was de Italiaan Vincenzo Nibali die de koers, doorgaans tamelijk voorspelbaar, al op 45 kilometer voor de streep deed ontbranden. Met zijn tempoversnelling maakte hij meteen een einde aan een lange vlucht van acht renners. Twee van hen, de Fransman Anthony Roux en de Italiaan Cesare Benedetti, konden aanpikken. De Australiƫr Jack Haig, de Est Tanel Kangert en de Duitser Maximilian Schachmann completeerden de groep die een maximale voorsprong van een kleine minuut pakten.

Achter het zestal keek iedereen naar Valverde, maar de kopman van Movistar had alleen nog zijn landgenoot Mikel Landa in zijn buurt, die na lang kopwerk eraan was voor de moeite. De achtervolgers kwamen dichter- en dichterbij, Nibali leek de aangewezen man om bij de slotklim aan te zetten, maar het was Schachmann, het Duitse talent van Quick-Step, die het het langst volhield. De Belg Jelle Vanendert dichtte het gat, met in zijn wiel Schachmanns ploeggenoot Alaphilippe die dankbaar profiteerde. Vanendert werd nog wel derde nadat hij voorbij was gesneld door Valverde.

Voor Alaphilippe was het al zijn vierde overwinning dit jaar na een ritzege in Colombia en twee in de Ronde van Baskenland.