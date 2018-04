Djokovic doorstaat test in Monte Carlo

Novak Djokovic heeft op het masterstoernooi van Monte Carlo zijn eerste test doorstaan. De Serviër had zijn handen vol aan de Kroaat Borna Coric, maar won wel met 7-6 (2) 7-5.

Coric is bezig aan een beter seizoen dat Djokovic en hij haalde vorige maand in Indian Wells de halve finales en in Miami de kwartfinales. Djokovic kon daarentegen op beide toernooien al na zijn eerste partij naar huis.

Djokovic maakte in de eerste ronde indruk met een zege op Dusan Lajovic, maar werd niet echt getest. Tegen de in goeden doen zijnde Coric was er wel sprake van een spannend duel en bij vlagen liet Djokovic zien dat er dit gravelseizoen weer rekening met hem gehouden moet worden. Afmaken bleef lastig, want Djokovic benutte pas zijn tiende matchpoint.

In de derde ronde stuit Djokovic op Dominic Thiem en bij winst van dat duel wacht mogelijk Rafael Nadal.