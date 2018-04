Judoploeg gaat voor drie medailles

Voor bondscoach Maarten Arens van de Nederlandse judoploeg is de EK van eind volgende week in Tel Aviv met minimaal drie medailles geslaagd. ,,We missen drie belangrijke krachten”, doelt hij op de geblesseerde Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk en Michael Korrel. ,,Maar we hebben nog steeds een uitstekende ploeg.”

Steenhuis en Verkerk zijn de nummer één en vijf van de wereldranglijst van de klasse tot 78 kilogram. Korrel (-100 kg) staat op dit moment op de tweede trede van de mondiale judoladder. De Nederlandse ploeg voor de EK telt zestien judoka’s. Henk Grol en Kim Polling werden driemaal Europees kampioen. Sanne van Dijke is de regerend Europese titelhoudster in de klasse tot 70 kilogram.

Juul Franssen, Tessie Savelkouls, Sam van ’t Westende, Frank de Wit, Noël van ’t End en Roy Meyer lijken ook kansrijk op eremetaal. Amber Gersjes, Tornike Tsjkadoea en Jesper Smink debuteren in Israël op een EK. De titelstrijd in Tel Aviv telt bijna 400 judoka’s uit 40 verschillende landen en wordt van donderdag 26 tot en met zaterdag 28 april gehouden.

Selectie:

Vrouwen: Amber Gersjes (-48 kg), Margriet Bergstra, Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg) Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Karen Stevenson (-78 kg), Tessie Savelkouls (+78 kg).

Mannen: Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Sam van ’t Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End, Jesper Smink (-90 kg), Henk Grol, Roy Meyer (+100 kg).