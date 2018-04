Pinot neemt leiding Ronde van de Alpen over

Thibaut Pinot is de nieuwe leider in de Ronde van de Alpen. De 27-jarige Fransman eindigde in de derde rit, over bijna 140 kilometer van Ora naar Merano, als tweede en nam de eerste plaats in het klassement over van de Colombiaan Ivan Ramiro Sosa.

De zege ging naar de 22-jarige Australiër Ben O’Connor, die solo finishte. Pinot was een dag eerder ook al als tweede geëindigd. Domenico Pozzovivo uit Italië werd woensdag derde en is op 15 seconden van Pinot nu tweede in het klassement.

De Brit Chris Froome staat vierde op 16 tellen van de leider.

De Ronde van de Alpen duurt tot en met vrijdag.