Ricciardo ook op Jumbo Racedagen

Circuit Zandvoort houdt tijdens de komende Jumbo Racedagen op 20 en 21 mei rekening met de komst van 110.000 tot 120.000 bezoekers. Zij komen voornamelijk om Max Verstappen te zien rondrijden in zijn Formule 1-bolide van Red Bull.

,,Max is onze held, maar er komen dit jaar meer Formule 1-coureurs. Daniel Ricciardo en oud-racer David Coulthard zijn ook aanwezig en hopelijk komen ze ook in actie’’, zei topman Frits van Eerd van supermarktketen Jumbo, de initiatiefnemer van het tweedaagse autosportfestijn.

Ricciardo is de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Australiër won afgelopen zondag de Grote Prijs van China in Shanghai. De Schot Coulthard was tussen 1994 en 2008 actief in de Formule 1; hij won dertien GP’s.

Verstappen wil zijn talrijke fans graag wat laten zien op het circuit in de duinen. ,,Ik wil weer een mooie show weggeven in een auto die een lekker geluid heeft. De Racedagen zijn een week voor de Grand Prix van Monaco, dus ik kan vast wennen aan de drukte’’, zei de Limburger.