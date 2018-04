Vermeulen haalt Van Garderen terug bij Oranje

Bondscoach Gido Vermeulen van de Nederlandse volleyballers heeft zijn voorlopige selectie van 27 spelers voor de komende toernooien bekendgemaakt. Op de lijst staan spelers die in aanmerking komen voor oefenwedstrijden, de Golden European League en het WK.

Maarten van Garderen keert terug in het Nederlands team. De passer/loper beachvolleybalde vorige zomer met Christian Varenhorst, maar besloot zijn carrière weer voort te zetten in de zaal.

Op het WK beachvolleybal in Wenen, in de zomer van vorig jaar, werd het duo Van Garderen/Varenhorst pas in de halve finales uitgeschakeld.

Nederland plaatste zich in de zaal voor het eerst sinds 2002 weer eens voor het WK, dat van 10 tot en met 30 september in Italië en Bulgarije plaatsvindt. Oranje is ingedeeld in een groep met onder meer Brazilië en Frankrijk.

De eerste internationals hebben de training afgelopen maandag weer hervat. Op zaterdag 12 mei speelt Oranje de eerste oefenwedstrijd. Finland is in Wijchen de tegenstander.