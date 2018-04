Verstappen heeft geleerd en kijkt vooruit

Max Verstappen heeft de voor hem zo teleurstellend verlopen Grote Prijs van China achter zich gelaten. ,,Het was niet mijn beste race, maar we moeten er niet langer bij stilstaan. Ik heb ervan geleerd en kijk nu vooral vooruit’’, sprak de Limburgse Formule 1-coureur van Red Bull tijdens een perspresentatie op circuit Zandvoort. ,,Ik heb de race ook niet teruggekeken.”

Verstappen gaf zondag op het circuit van Shanghai een zekere podiumplek en misschien wel de overwinning uit handen door twee mislukte inhaalacties. Bij de tweede maakte hij een opzichtige fout en reed Sebastian Vettel van Ferrari aan. Het leverde hem tijdstraf op, mede waardoor hij slechts als vijfde finishte.

Verstappen gaf zelf na afloop toe dat hij zijn race verprutst had met zijn actie op Vettel. Hij bood de Duitser meteen zijn excuses aan en zei in de komende races toch wat gecontroleerder te zullen racen. ,,Niet minder agressief, maar wel de situatie beter overzien’’, zei hij.

De twintigjarige coureur heeft wel met zijn vader Jos en topman Helmut Marko van zijn team Red Bull over de gebeurtenissen in Shanghai gesproken. Beiden lieten zich na de race kritisch uit over de bewuste manoeuvre. ,,Zij zijn mensen die er verstand van hebben en snappen hoe het in elkaar zit. Ik heb geen psycholoog nodig. Ik had het anders moeten doen, maar dat is achteraf. Er was in ieder geval wel veel actie.”