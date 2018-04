Wickmayer bij laatste acht in Zhengzhou

Yanina Wickmayer staat in de kwartfinales van het tennistoernooi van Zhengzhou. De Belgische tennisster won in de Chinese stad in de tweede ronde van de zeventienjarige thuisspeelster Xiyu Wang, die met een wildcard was toegelaten. Na iets meer dan een uur zat de partij er op: 6-3 6-1.

Wickmayer, ooit de nummer twaalf van de wereld, stuit in de kwartfinale op de Japanse qualifier Mai Minokoshi of de Chinese Xiaodi You. De 28-jarige Belgische won in haar loopbaan vijf WTA-toernooien in het enkelspel.