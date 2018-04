Eigenaar wielerploeg BMC overleden

Wielerploeg BMC moet verder zonder eigenaar Andy Rihs. De 75-jarige Zwitserse zakenman, onder meer eigenaar van fietsenmerk BMC, is in een ziekenhuis in Zürich aan kanker overleden. ,,Andy was niet alleen de eigenaar en belangrijkste sponsor van onze ploeg, maar ook een vriend die van het leven genoot en dat graag met ons deelde”, schrijft de ploeg op de website. ,,Hij was een visionair, een enorme sportfan en een gepassioneerd wielrenner.”

Rihs was eerder in de wielersport actief met de ploeg Phonak, een bedrijf in gehoorapparaten dat hij destijd leidde. Na het dopingschandaal rond Tourwinnaar Floyd Landis liet hij die ploeg ontbinden. Ook was hij eigenaar van voetbalclub Young Boys uit Zürich.