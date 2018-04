James helpt Cleveland aan zege op Pacers

NBA-vedette LeBron James vertolkte weer eens de hoofdrol bij de basketballers van Cleveland Cavaliers. De sterspeler maakte 46 punten in de tweede play-off tegen Indiana Pacers en hielp zijn ploeg aan de zege: 100-97. Cleveland bracht daarmee de stand in de best-of-seven-serie op 1-1.

Kevin Love kwam tot 15 punten voor de Cavaliers. Hij blesseerde in het duel zijn duim, maar zei dat hij vrijdag kan meespelen in de derde confrontatie. Cleveland Cavaliers bereikte de afgelopen drie jaar de finale van de play-offs; de club pakte in 2016 de NBA-titel. Vorig jaar was Golden State Warriors te sterk.