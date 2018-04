Kittel moet Haller missen in de Tour

De Duitse topsprinter Marcel Kittel zal het de komende maanden zonder de hulp moeten doen van zijn teamgenoot Marco Haller. De 27-jarige wielrenner van Katoesja is tijdens de training in zijn geboorteland Oostenrijk aangereden door een auto. Daarbij liep hij verscheidene fracturen in zijn linkerknie op. Hij was net hersteld van een virusinfectie die zijn voorseizoen flink bedierf. Kittel zal Haller vooral gaan missen in de komende Ronde van Frankrijk waarin de Oostenrijker voor de Duitser normaal gesproken belangrijk voorwerk verricht in de eindsprint van het peloton.

Het is nog onduidelijk hoe lang Haller uit de roulatie zal zijn.