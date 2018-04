Weening tweede in derde rit Kroatië

Pieter Weening is tweede geworden in de derde en zwaarste rit van de Ronde van Kroatië. De 37-jarige Nederlandse wielrenner van Team Roompot-Nederlandse Loterij verloor in de lange aankomst bergop in de sprint van zijn enige medevluchter, Kanstantsin Sivtsov. De Wit-Rus neemt tevens de leiding in het algemeen klassement over van de Roemeen Eduard Grosu, de winnaar van de tweede rit.

Weening werd tijdens zijn beklimming, waarin hij aanvankelijk solo reed, anderhalve kilometer voor aankomst achterhaald door Sivtsov. Hij kon lang aanklampen, maar moest in de laatste meters enkele seconden toegeven.

In het algemeen klassement staat Weening tweede, op 8 seconden van de leider.