Mapfre verslaat Team AkzoNobel in Brazilië

Team AkzoNobel heeft na een spannende strijd met Mapfre genoegen moeten nemen met de tweede plaats tijdens de havenrace in het Braziliaanse Itajai. Het zeilteam van schipper Simeon Tienpont kwam vaster op de derde plaats in het algemeen klassement van het schaduwprogramma in de Volvo Ocean Race. Het Spaanse team van Mapfre, dat in Itajai voor de derde keer zegevierde in een zogenoemde inportrace, verstevigde de leidende positie.

Team Brunel kwam in Brazilië als vijfde over de finish. De ploeg van schipper Bouwe Bekking staat op de vierde plek in de algemene rangschikking van de havenraces, die niet meetellen voor de stand in de zeilrace om de wereld. Alleen bij een gelijke eindstand na de laatste etappe is de klassering in het klassement van de inportraces van belang.

De achtste etappe in de zeilrace om de wereld gaat zondag in Itajai van start. Finishplaats is Newport in de Verenigde Staten. Dongfeng Race Team leidt in het klassement, met één punt meer dan Mapfre.