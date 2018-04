Ook Nishikori en Zverev naar laatste vier

Tennisser Alexander Zverev heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales op het graveltoernooi van Monte Carlo. De als derde geplaatste Duitser rekende Richard Gasquet in drie sets in: 4-6 6-2 7-5. Voor de 21-jarige Zverev was het zijn vierde opeenvolgende zege op de tien jaar oudere Fransman in evenzoveel onderlinge partijen.

Zverev speelt in de halve eindstrijd tegen de Japanner Kei Nishikori, die in drie sets de baas was over de als tweede geplaatste Kroaat Marin Cilic: 6-4 6-7 (1) 6-3.

De andere halve finale gaat tussen Rafael Nadal en de Bulgaar Grigor Dimitrov. De als eerste geplaatste Spanjaard gunde Dominic Thiem slechts twee games: 6-0 6-2. De Oostenrijker was nog vol goede moed aan de kwartfinale begonnen, na zijn knappe zege op Novak Djokovic in de derde ronde. Hij merkte echter al snel waarom Nadal zo moeilijk te verslaan is op zijn favoriete ondergrond. Dimitrov won vrijdag in twee sets van de Belg David Goffin: 6-4 7-6 (5).