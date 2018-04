Warriors zege verwijderd van volgende ronde

Golden State Warriors heeft ook de derde wedstrijd tegen San Antonio Spurs in de play-offs van de NBA gewonnen. De regerend kampioen was met 110-97 te sterk en heeft in de best-of-sevenserie nog één zege nodig om de volgende ronde te bereiken.

Kevin Durant speelde met 26 punten opnieuw een belangrijke rol bij de Warriors. In de tweede wedstrijd tegen de Spurs was hij goed voor 32 punten.

Het kwam in de eerste ronde van de play-offs nog nooit voor dat een team terugkwam van een achterstand van 3-0. De vierde ontmoeting tussen de Warriors en de Spurs is zondag in San Antonio.

Philadelphia 76ers won met 128-108 van Miami Heat en staat nu met 2-1 voor. Joel Embiid was met 23 punten de meest trefzekere basketballer aan de kant van Philadelphia.