Froome tevreden over vorm voor Giro

Wielrenner Chris Froome heeft zich in de Ronde van de Alpen in de juiste vorm gefietst voor de Ronde van Italië. ,,Deze koers was de perfecte voorbereiding. Het waren korte, explosieve ritten en ik ben zeer tevreden over hoe het is gegaan”, zei de Brit na afloop van de vijfdaagse rittenkoers, die hij als vierde beëindigde. ,,Ik heb nog twee weken tot aan de Giro en ik ben er wel klaar voor denk ik zo.”

De viervoudig Tourwinnaar gaat over twee weken in startplaats Jeruzalem op jacht naar zijn derde zege op rij in een grote ronde. ,,Het is een geweldige uitdaging én motivatie om na de Tour de France en de Ronde van Spanje ook de Ronde van Italië te winnen”, aldus Froome op de website van Team Sky.

De Brit is nog altijd verwikkeld in een salbutamol-affaire. Tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje van afgelopen jaar werd bij Froome een te hoge waarde aangetroffen van het verboden middel, dat hij naar eigen zeggen op medisch voorschrift gebruikte om astma te bestrijden. De kopman van Sky moet zich nog altijd verantwoorden, maar dat zal niet meer voor de Giro gebeuren.