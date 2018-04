IJshockeyers bouwen op Trappers bij WK

De Nederlandse ijshockeyploeg bouwt tijdens het WK in Tilburg voor de landen uit divisie IIA vooral op spelers van Tilburg Trappers. De Brabantse ploeg, die vrijdag voor het derde jaar op rij kampioen werd in de Duitse Oberliga, staat liefst vijftien spelers af aan bondscoach Doug Mason. De Canadees, begonnen aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje, kan voor het eerst sinds 2015 weer beschikken over spelers van de Trappers.

De ploeg uit Tilburg was te sterk geworden voor de Nederlandse competitie en speelt daardoor al een aantal jaar in Duitsland. De Trappers zijn nu drie keer op rij kampioen geworden van de Oberliga, het derde niveau. De Duitse clubs houden vooralsnog promotie van de Trappers tegen.

De nationale ploeg speelt in groep A van divisie II, feitelijk het vijfde niveau op mondiaal gebied. Komende week gaat Oranje op het WK in Tilburg de strijd aan met China, IJsland, Servië, België en Australië. Doel is promotie naar groep B van divisie 1.