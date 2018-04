Kerkhove maakt indruk in Fed Cup

Het Nederlandse tennisteam staat na de eerste dag van de play-off in de Fed Cup tegen Australië met 1-1 gelijk. Lesley Kerkhove bezorgde Oranje het punt door bij haar debuut in het enkelspel te stunten tegen de veel sterker geachte Samantha Stosur. De kopvrouw van het team van captain Paul Haarhuis versloeg in Wollongong de voormalig winnares van de US Open in dik anderhalf uur met 7-5 en 7-6 (1).

Quirine Lemoine, eveneens debuterend, kon het succes van Kerkhove geen vervolg geven. Zij boog in de tweede partij diep voor Ashleigh Barty. De nummer negentien van de wereldranglijst mepte Lemoine van de baan met 6-0 en 6-2.

De Nederlandse equipe speelt de enkelspelen met Kerkhove en Lemoine omdat de vaste waarden Kiki Bertens, Richèl Hogenkamp en Arantxa Rus hebben afgezegd voor de ontmoeting met Australië.

Als Oranje wint van Australië, handhaaft het zich voor het vierde jaar op rij in de wereldgroep van het landentoernooi. De ontmoeting gaat zondag verder in Wollongong. Kerkhove treft dan Barty, Lemoine neemt het op tegen Stosur. In het dubbelspel spelen Demi Schuurs en Indy de Vroome tegen Barty en Stosur.

Kerkhove verraste met een onverwachte zege. De 26-jarige Zeeuwse begon met een break op de service van Stosur aan de partij, maar daarna gingen er vier games op rij naar de Australische routinier. Kerkhove knokte zich echter knap terug en wist de set op eigen service binnen te halen: 7-5. In de tweede set vielen er geen breaks te noteren, maar Kerkhove was oppermachtig in de tiebreak: 7-1. ,,We zijn de underdog in deze wedstrijd, en het is leuk om de underdog te spelen. Ik speelde zonder druk. Ik heb niet nagedacht en gewoon gespeeld. Dat werkte erg goed”, meldde ze op de website van de Fed Cup.