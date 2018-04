Luiten doet mee om de winst in Marokko

Golfer Joost Luiten kan zijn rentree zomaar bekronen met een toernooizege. De 32-jarige Rotterdammer doet op het toernooi uit de Europese Tour om de Trophée Hassan II in Marokko volop mee om de winst. Luiten neemt na de derde ronde de gedeelde achtste plaats in, met drie slagen achterstand op de Spaanse leider Alvaro Quiros.

De beste Nederlandse golfer stond de afgelopen weken aan de kant met een polsblessure. Luiten besloot pas op het laatste moment af te slaan in Rabat. Hij begon met een par-ronde van 72 slagen, gevolgd door twee rondes van 70. Luiten produceerde zaterdag vier birdies, maar moest daar wel twee bogeys tegenover zetten.

,,Het was zeker niet slecht, maar er zat voor mijn gevoel meer in. We staan op een mooie positie voor de zondag en dat na een vervelende blessure”, zegt Luiten. ,,Dus ben ik tevreden en gaan we morgen proberen druk te zetten.”

Quiros handhaafde zich dankzij een birdie op de laatste hole aan kop van de ranglijst. De Spanjaard heeft vier achtervolgers op één slag achterstand staan. Twee golfers moeten twee slagen goedmaken op de leider, Luiten zit in een groepje van vier met drie slagen achterstand.

De nummer 75 van de wereld schreef in februari het Oman Open op zijn naam. Luiten vierde daar zijn zesde toernooizege op de Europese Tour. Hij ging toen de slotdag als gedeeld leider in.