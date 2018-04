Marathon Londen vreest warmte

De marathon van Londen vreest de warmte komende zondag. Met een verwachte temperatuur van 23 graden Celsius zal het voor de toplopers moeilijk worden het parcoursrecord van 2.03.05 te verbeteren, laat staan het wereldrecord van 2.02.57.

De grootste favoriet voor de zege in de sterkst bezette marathon ter wereld is de Keniaanse olympisch kampioen Eliud Kipchoge. Hij is tweevoudig winnaar in Londen, de houder van het parcoursrecord en de man die vorig jaar op het circuit van Monza bijna onder de twee uur liep op de 42,195 kilometer (2.00.35). Kipchoge is van plan in Londen een aanval te doen op het officiële wereldrecord, maar de gevreesde warmte zal hem mogelijk afremmen.

,,Ik maak me geen zorgen over het weer, maar een eindtijd voorspel ik niet. Ik wil vooral een mooie wedstrijd rennen”, liet de 33-jarige Kipchoge weten op de website van de marathon.